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Полтавська ОВА проаналізувала закупівлі адвокатських послуг у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 147

Зауважили, що попри те, що підприємство має в штаті юрисконсульта, укладений договір передбачає надання як адвокатських послуг, так і правової допомоги

Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» Полтавської обласної військової адміністрації проаналізували закупівлі послуг з адвокатської діяльності одним з комунальних підприємств Горішньоплавнівської громади. У аудиторів виникли питання щодо доцільності витрат та критеріїв вибору кандидатів. Про це повідомили у Полтавській ОВА 3 березня. 

Зауважили, що попри те, що підприємство має в штаті юрисконсульта, укладений договір передбачає надання як адвокатських послуг, так і правової допомоги.

Крім того, податківці звернули увагу на оплату послуг адвоката, яка визначена у форматі щомісячної абонплати у розмірі 30 тис. грн. При цьому договором не встановлено вичерпний перелік послуг, які включає гонорар. 

— Замовнику рекомендували конкретизувати послуги, які надає адвокат, та вказати їхню вартість для розуміння розрахунку загальної суми договору, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кременчуцькі комунальні установи, медичні заклади та заклади освіти з початку 2025 року почали укладати нові договори на юридичні послуги, консультування та з адвокатської діяльності, вже традиційно, у трьох місцевих адвокатських фірмах — «Консалтинг груп», «Юридична консультація «Ліас» та «Центр медіації і права».

Раніше «Кременчуцький Телеграф» аналізував діяльність юридичних фірм. Додамо, що виконавчий комітет має цілий департамент власних юристів.

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Автор: Телеграф Джерело фото: protocol.ua
Теги: закупівлі Адвокат юрист
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