Полтавська ОВА проаналізувала закупівлі адвокатських послуг у Кременчуцькому районі

Зауважили, що попри те, що підприємство має в штаті юрисконсульта, укладений договір передбачає надання як адвокатських послуг, так і правової допомоги
Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» Полтавської обласної військової адміністрації проаналізували закупівлі послуг з адвокатської діяльності одним з комунальних підприємств Горішньоплавнівської громади. У аудиторів виникли питання щодо доцільності витрат та критеріїв вибору кандидатів. Про це повідомили у Полтавській ОВА 3 березня.
Зауважили, що попри те, що підприємство має в штаті юрисконсульта, укладений договір передбачає надання як адвокатських послуг, так і правової допомоги.
Крім того, податківці звернули увагу на оплату послуг адвоката, яка визначена у форматі щомісячної абонплати у розмірі 30 тис. грн. При цьому договором не встановлено вичерпний перелік послуг, які включає гонорар.
Нагадаємо, кременчуцькі комунальні установи, медичні заклади та заклади освіти з початку 2025 року почали укладати нові договори на юридичні послуги, консультування та з адвокатської діяльності, вже традиційно, у трьох місцевих адвокатських фірмах — «Консалтинг груп», «Юридична консультація «Ліас» та «Центр медіації і права».
Раніше «Кременчуцький Телеграф» аналізував діяльність юридичних фірм. Додамо, що виконавчий комітет має цілий департамент власних юристів.
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