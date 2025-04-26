Стефанія, коса та шатл: що кременчужанам почитати на вихідних

Ірина Ковбаса «Ходи до бабці, обійму». Бабусі Стефанії — дев’яносто, і вона сама виховує двох своїх онуків. А вони — її. Зі сміхом, зі сльозами, з купою питань про життя і навіть про плани бабусі… після смерті.

Бабуся виявляється не завжди була бабусею. Колись вона була Стефцею, яку ледь не вивезли німці під час окупації, а потім — Стефанією Петрівною на роботі своєї мрії, а тоді — закоханою Стефою, що несподівано стала вдовою.

Онучата — Лежко та Ринка — вони ж курдуплі, які не тікають від халеп, а охоче в них влазять. Бо звідти їх завжди рятує бабусина любов або шпарина під ліжком.

А далі вам уже розповість бабуся Стефанія…