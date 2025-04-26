Стефанія, коса та шатл: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Ірина Ковбаса «Ходи до бабці, обійму».
Бабусі Стефанії — дев’яносто, і вона сама виховує двох своїх онуків. А вони — її. Зі сміхом, зі сльозами, з купою питань про життя і навіть про плани бабусі… після смерті.
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Летиція Коломбані «Коса. Сплетіння долі»
Індійка Сміта змінить усе життя виконувати брудну й тяжку роботу, адже вона з касти недоторканих. Така сама доля чекає і на її доньку. Але Сміта хоче інакшого життя для своєї дитини, тому вирішує тікати та жертвує найціннішим — своїм і доньчиним волоссям, яке доводиться продати. Її коса потрапляє до сицилійки Джулії, що працює в батьківській майстерні з виготовлення перук. Джулія робить чудову перуку, що її згодом купує канадійка Сара — успішний адвокат, яка бореться з новим ворогом — раком.
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Майк Маллейн «Верхи на шатлі»
У 1978 році першу групу астронавтів космічного шатла — двадцять дев’ятеро чоловіків і шестеро жінок, які проведуть у НАСА найбурхливіші роки програми космічних шатлів — представили публіці. Серед них був полковник ВПС США Майк Маллейн, який у своїх мемуарах «Верхи на шатлі» розвінчує героїчний ореол навколо корпусу астронавтів і зображує їх такими, якими вони є- звичайними людьми.
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