На Полтавщині апеляційний суд призначив обвинуваченому суворіше покарання за зґвалтування жінки

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 174

Обвинувачений напав на потерпілу у листопаді 2021 року, коли та поверталася з роботи додому

На Полтавщині апеляційний суд призначив суворіше покарання чоловікові, якого визнали винним у зґвалтуванні жінки. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, обвинувачений напав на потерпілу та зґвалтував її у листопаді 2021 року, коли та поверталася з роботи додому. Тоді Кобеляцький районний суд виніс чоловікові вирок за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Проте за апеляційною скаргою Решетилівської окружної прокуратури покарання йому змінили на суворіше — тепер обвинувачений проведе за ґратами 4,5 роки.

Нагадаємо, на початку року на Полтавщині судили чоловіка за зґвалтування неповнолітньої дівчини: йому призначили 2,5 роки умовно та випустили із зали суду під цілодобовий домашній арешт. Проте згодом ювенальні прокурори спробували оскаржити вирок суду, аби обвинуваченому призначили суворіше покарання: санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.