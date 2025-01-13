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Два з половиною роки умовно за зґвалтування неповнолітньої: прокурори оскаржуватимуть вирок суду

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 0

 

Прокуратура не згодна з вироком суду і вимагатиме реальної міри покарання за скоєне

Ювенальні прокурори Глобинської окружної прокуратури оскаржують вирок суду, за яким чоловікові за зґвалтування неповнолітньої дівчини присудили 2,5 роки випробувального терміну. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Позиція прокурорів полягає у засудженні винного до реальної міри покарання. Частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України, за якою чоловіка й судили, передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Нагадаємо, у квітні 2023 року обвинувачений зґвалтував 13-річну падчерку свого знайомого. Дівчина від кривдника змогла вирватися і розповіла про усе батькам, а ті викликали поліцію. 

На суді обвинувачений вину не визнав. Він підтвердив, що дійсно того дня був вдома у знайомого і вони вживали алкоголь. Але він пішов за сінник, тому що його нудило. Далі чоловік знепритомнів, а отямився уже на кухні у присутності поліції. Також обвинувачений розповів, що тоді його побили.

Суд визнав 30-річного обвинуваченого винним у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини та призначив йому 5 років за ґратами. Проте від ув'язнення його звільнили, змінивши вирок на 2,5 роки випробувального терміну. Із зали суду чоловіка випустили й замінили тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до набрання вироком законної сили. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zhzh.com.ua
Теги: згвалтування неповнолітня оскарження вироку прокуратура
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