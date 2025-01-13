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Незаконні угоди на підвищення цін за газ: головного інженера ШРБУ звинувачують у службовій недбалості

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 176

Обвинувальний акт передали для подальшого розгляду в Автозаводський районний суд

Головного інженера комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ) підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Відомо, що головний інженер, будучи уповноваженою особою, відповідав за укладення незаконних додаткових угод комунальним підприємством щодо закупівлі природного газу протягом 2019 року, якими необгрунтовано підіймалась ціна.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» правоохоронці розповіли, що у 2021 році прокуратурою заявлено цивільний позов до ТОВ, з яким ШРБУ уклало додаткові угоди. У 2024 році судом задоволено позов та визначено, що вказані угоди, якими підіймалась ціна за газ, були незаконними.
Прокуратура затвердила обвинувальний акт відносно уповноваженої особи ШРБУ, яка приймала рішення про необхідність їх укладення. Його передали для подальшого розгляду в Автозаводський районний суд. 

 

З сайту Судової влади України стало відомо, що у службовій недбалості звинувачують Олексія Загорулька.

Нагадаємо, переплата на дорожній фрезі Кременчуцького ШРБУ: на якій стадії розслідування станом на 2024 рік.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: ШРБУ
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