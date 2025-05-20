Патрульна поліція зупинила у Кременчуці п’яного водія, який був позбавлений права керування

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Минулої ночі інспектори патрульної поліції у Кременчуці на вулиці Віри Холодної зупинили автомобіль Toyota Carina за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер склав 0,94 проміле при максимальній нормі 0,2. Водій відмовився проходити огляд у медичному закладі.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Окрім того, під час перевірки документів виявилося, що 30-річний водій позбавлений права керування транспортними засобами відповідно до постанови суду.

На чоловіка було складено:

протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року);

протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (керування особою, позбавленою права керування).

Патрульна поліція нагадує, що нетверезе кермування та ігнорування вимог закону — це не лише адміністративна відповідальність, а й пряма загроза для життя та безпеки всіх учасників дорожнього руху.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що на минулих вихідних, близько 4.00, у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова патрульні затримали 28-річного п’яного водія автомобіля Skoda Fabia, вміст алкоголю в організмі якого перевищував норму у понад 20 разів.





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9-го травня у Кременчуці патрульна поліція зупинила автівку, водій якої був позбавлений права керування транспортним засобом на 10 років за керування автотранспортом у стані сп’яніння. При цьому він мав явні ознаки наркотичного спʼяніння.

21 квітня патрульні зупинили автівку за порушення ПДР та виявили, що водій не мав при собі реєстраційного документа на авто та чинного страхового поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Крім того, під час спілкування у водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння.

10 квітня ми писали, що патрульні зупинили автівку за перевищення швидкості, а водій виявився з ознаками наркотичного сп’яніння та без прав.

7-го квітня, в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду на 10 років. До того, він мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. У квітні патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв.