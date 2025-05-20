У Полтаві відкрили Алею Пам'яті на честь дітей, які загинули від ракетного удару 1 лютого

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 109

Того дня від удару російської ракети загинули троє дітей — Софія Яворська, Діана та Даніїл Запішні

Сьогодні, 20 травня, у Полтаві відкрили Алею Пам’яті на честь трьох дітей, які загинули внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці 1 лютого. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила т. в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.

Відкрили алею в одному із міських парків поблизу гімназії № 13, де навчалися діти.

Того дня російська ракета обірвала життя 9-річної Софії Яворської, 7-річного Даніїла та 12-річної Діани Запішних.

В знак пам’яті про дітей біля висадженої раніше сакури встановили табличку із віршем-присвятою та іменами загиблих.

На відкриття алеї прийшли друзі та знайомі, вчителі та однокласники загиблих діток — принесли іграшки, квіти, лампадки, а також паперових голубів, символи невинних душ.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару того дня загинули 14 жителів будинку.