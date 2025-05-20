Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 21 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Велика набережна, 1В, 5
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7, 10, 12
вул. Зинаїди Тулуб, 24А
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Редутна, 8, 27–48
вул. Фурштадтська, 1–19/25
пров. Веселий, 16
пров. Григорія Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 43–57
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
пр. 1–3-й Кохнівський
туп. 1–2-й Паркові
вул. Вагонна, 10–32
пров. Деповський, 1–23
вул. Житлобудівна, 3/20–25Г
пров. Житлобудівниий, 2/34–16
пр. Житлобудівниий, 3–20/11
вул. Кохнівська, 63–108
пров. Межовий, 9, 23
вул. Господарська, 1–38
вул. Івана Багряного, 3–21
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8
вул. Максима Кривоноса, 41/2–92
пров. Господарський, 3–10А
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
вул. Дружинницька, 1–33
вул. Нижня, 1–28
вул. Щаслива, 33
вул. Карпенка-Карого, 22–60
вул. Кохнівська, 44–62
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Межовий, 1–30
вул. Салганна, 4–12, 33А–65
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Юрія Руфа, 65А
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Андрія Платухіна, 20–37
вул. Покровська, 24, 28
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Уласа Самчука, 17
вул. Чередницька, 30–79
вул. Соборна, 34/32
пров. Чередницький, 4
туп. Юннатів, 1–7
вул. Володимира Великого, 72
вул. Мрії, 20, 22.
вул. Джерельна, 3–19
вул. Каштанова, 1–22
вул. Козацька, 61/31–94А
вул. Сергія Кульчицького, 16–49
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Рівненський, 13А–25
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
туп. Степовий, 1–9.
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліса-Горського, 3–10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 72–80, 121
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Соснівка
с. Придніпрянське.
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