У парку «Слави» в Кременчуці планують зробити капітальний ремонт: оголошено тендер

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 185

ПКД мають створити до кінця року

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив розробку проєктно-кошторисної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) у парку «Слави». Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Розробку ПКД замовили у комунального підприємства «Креміньміськпроект» за понад 84 тисячі гривень. Проєкт мають створити до кінця року.

Додамо, що цьогоріч на облаштування Алеї Пам’яті у парку «Слави» планують виділити із міського бюджету 3,5 мільйони гривень.

2 мільйони гривень планують виділити на встановлення системи відеонагляду, ваз для квітів, а також виготовлення та встановлення нового флагштоку. Ще на 1,5 мільйона гривень планують дозамовити конструкції із портретами загиблих захисників.

Також раніше міський голова Віталій Малецький повідомляв, що у 2025 році на Алеї Слави планують замінити асфальтне покриття, а також встановити систему освітлення.