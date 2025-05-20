Завтра, 21 травня, можна потрапити на прийом до головного комунальника Кременчука Івана Москалика

Управління по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Кременчуцької міської ради повідомляє, що завтра, 21 травня, прийом громадян з особистих питань за місцем проживання проводить заступник міського голови — директор Департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик
Відповідна інформація сьогодні увечері була оприлюднена на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.
Він прийматиме громадян у приміщення контакт-центру № 19 (вул. Давида Кострова, 73) з 16.00.
Додаткову інформацію можна дізнатися, а також записатися на прийом за телефоном: 098-988-31-33.
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