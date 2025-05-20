Україна б’є рекорди у виробництві зброї, але на фронті її все одно не вистачає

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Попри інтенсивні бойові дії та ракетні удари російської армії по виробничих потужностях, оборонна промисловість України демонструє безпрецедентне зростання. Якщо на початку російського вторгнення країна мала лише один прототип вітчизняної гаубиці «Богдана», то за 2024 рік Україна виготовили артилерійських гармат більше, ніж усі країни НАТО разом узяті, повідомляє Wall Street Journal.

За три роки війни загальна вартість зброї, виробленої українським оборонно-промисловим комплексом, зросла з $1 млрд у 2022 році до $35 млрд у 2024 році. Наразі понад 40% озброєння, що використовується на лінії фронту, українського виробництва. А в таких сферах, як безпілотники, наземні роботизовані системи та радіоелектронна боротьба, абсолютна більшість зброї вироблена в Україні. Вітчизняні підприємства також нарощують виробництво традиційних озброєнь: артилерійські системи, бронетехніку, міни, снаряди та інші боєприпаси різних калібрів.

Проте, хоч Україна і б’є рекорди у виробництві зброї, але її на фронті все одно не вистачає. Експерти пояснюють це тим, що навіть такого потужного зростання власного виробництва зброї недостатньо для самостійного забезпечення Сил оборони, які стримують російську агресію. Україні все ще критично необхідна підтримка США та європейських союзників для протистояння потужній російській військовій машині. Країна все ще не може самостійно виробляти достатньо боєприпасів для своєї артилерії та засобів протиповітряної оборони.

Видання нагадує, що для розв'язання цієї проблеми деякі західні уряди використовують так звану «данську модель», фінансуючи закупівлю зброї безпосередньо в українських виробників. Експерти вважають, що інвестиції в український ОПК можуть бути більш ефективними для постачання більшої кількості зброї, адже вартість її виробництва в Україні значно нижча, ніж у західних країнах.

У статті зазначається, що російсько-українська війна стала своєрідним випробувальним полігоном для багатьох видів озброєнь, надаючи країнам НАТО цінний досвід їхнього застосування в реальних бойових умовах. Особливо це помітно в галузі безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та засобів ведення розвідки.

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Нагадаємо, у квітні цього року, напередодні Дня зброяра, «Кременчуцький Телеграф» писав, що за 2024 спроможність виробництва зброї та військової техніки в Україні зросла у сім разів. Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін повідомив, що наразі від 30% до 40% зброї, яка використовується на фронті, зроблено в Україні.

Наприкінці лютого ми писали, що у січні 2025 року виробництво безпілотників в Україні зросло в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. Також за останні два роки суттєво збільшилися обсяги виробництва іншої військової техніки та боєприпасів:

артилерія — у 3 рази

бронетранспортери — у 5 разів

протитанкова зброя — у 2 рази

боєприпаси — у 2,5 раза.

Глава уряду також наголосив, що Україна самостійно виробляє близько третини від необхідної зброї, а завдання уряду — довести цей показник щонайменше до половини. Для цього у 2025 році виділено рекордні кошти на модернізацію оборонно-промислового комплексу та закупівлю озброєння.

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Тоді ж перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що у виробництві безпілотників Україна наближається до самозабезпечення, виготовляючи до 200 тисяч FPV-дронів щомісяця, тоді як на початку 2024 року кількість ударних, що застосовувалися для ураження противника, становила близько 20 тисяч на місяць.

Наприкінці минулого року Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2024 році виробила перші сто одиниць ракетного озброєння, а також значно збільшила виробництво снарядів, гармат, дронів й буде й далі нарощувати виробництво власної зброї

«Кременчуцький Телеграф» ще в серпні 2024 року повідомляв, що понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Їх виробництво постійно зростає — майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів.

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