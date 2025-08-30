У липні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 26 499 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.
Найвищі зарплати зафіксовані у Києві — 40 546 грн,
Найнижчі — у Чернівецькій області — 19 202 грн.
Найменше — у будівництві (22 775 грн) та сфері операцій з нерухомістю (22 698 грн).
Середньооблікова кількість штатних працівників у липні становила 5,37 млн осіб.
Фонд оплати праці — 150,4 млрд грн (з них штатних — 142,2 млрд грн).
У Держстаті уточнюють, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій та регіонів, де тривають бойові дії.
