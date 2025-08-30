ГО "Захист держави"
Гроші, Україна, Світ

Середня зарплата в Україні у липні склала 26,5 тисяч гривень — Держстат

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 158

 Найвищі зарплати — у Києві, найнижчі — на Буковині

У липні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 26 499 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.

Найвищі зарплати зафіксовані у Києві — 40 546 грн,

Найнижчі — у Чернівецькій області — 19 202 грн.

За видами діяльності у липні найбільше отримували:

  • у сфері інформації та телекомунікацій — 67 222 грн,
  • у фінансовій та страховій діяльності — 55 994 грн,
  • у професійній, науковій та технічній діяльності — 34 068 грн,
  • у державному управлінні й обороні — 33 896 грн,
  • в оптовій і роздрібній торгівлі — 31 424 грн,
  • у промисловості — 29 063 грн.

Найменше — у будівництві (22 775 грн) та сфері операцій з нерухомістю (22 698 грн).

Середньооблікова кількість штатних працівників у липні становила 5,37 млн осіб.

Фонд оплати праці — 150,4 млрд грн (з них штатних — 142,2 млрд грн).

У Держстаті уточнюють, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій та регіонів, де тривають бойові дії.

Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» дізнався у пересічних містян, на що вони витрачають пенсії чи зарплати:

ПО ТЕМІ:

Підвищення зарплати і службове житло: що передбачає нова програма уряду для медиків
Середні зарплати в Україні продовжують зростати — Нацбанк
Як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах

Автор: Руслана Горгола
Теги: зарплата Держстат статистика
