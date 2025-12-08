Поліція Полтави розшукує безвісти зниклого Віталія Даниленка

Працівники Полтавського райуправління поліції встановлюють місце знаходження безвісти зниклого 32-річного мешканця Полтави Даниленка Віталія Анатолійовича. Зі слів заявників чоловік перестав виходити на зв’язок з 12 листопада, коли перебував у Києві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Прикмети зниклого: зріст 172 см, середньої статури, волосся русяве, очі сірі.
Особливі прикмети: має великий шрам на голові, який дістає до лобної ділянки та гулю на правій руці внаслідок тривалої роботи на будівництві.
