Поліція Полтави розшукує безвісти зниклого Віталія Даниленка

Сьогодні, 20:25 Переглядів: 445

Чоловік перестав виходити на зв’язок з 12 листопада, коли перебував у Києві

Працівники Полтавського райуправління поліції встановлюють місце знаходження безвісти зниклого 32-річного мешканця Полтави Даниленка Віталія Анатолійовича. Зі слів заявників чоловік перестав виходити на зв’язок з 12 листопада, коли перебував у Києві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Прикмети зниклого: зріст 172 см, середньої статури, волосся русяве, очі сірі.

Особливі прикмети: має великий шрам на голові, який дістає до лобної ділянки та гулю на правій руці внаслідок тривалої роботи на будівництві.

— Якщо у вас є інформація про чоловіка або місце його перебування, просимо повідомити до Полтавського райуправління поліції за номерами: 050-580-49-40; 066-608-33-83 або 102, — закликають правоохоронці.





