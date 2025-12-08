На Полтавщини знайшли та знешкодили бойові частини ракети та дрона після обстрілу

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 319

Під час обстеження території після обстрілів вибухотехніки поліції Полтавщини знайшли та безпечно знешкодили бойові частини ракети та БпЛА