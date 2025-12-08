На Полтавщини знайшли та знешкодили бойові частини ракети та дрона після обстрілу

Під час обстеження території після обстрілів вибухотехніки поліції Полтавщини знайшли та безпечно знешкодили бойові частини ракети та БпЛА
Фахівці вибухотехнічної служби під час обстеження території знайшли бойову частину авіаційної ракети та безпілотного літального апарата, що не здетонували. Усі небезпечні предмети правоохоронці вилучили та знешкодили з дотриманням необхідних заходів безпеки. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Працівники поліції наголошують, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет, нерозірваних боєприпасів та частин БпЛА категорично заборонено та небезпечно для життя, а при їх виявленні треба обовʼязково звернутись до поліції або ДСНС.
Нагадуємо, в ніч з 6 на 7 грудня армія РФ завдала комбінованої атаки по Кременчуку.
