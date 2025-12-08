У Покровську загинув військовий з Кременчуччини Микола Федько

12 листопада під час виконання бойового завдання у Покровську Донецької області загинув Федько Микола Вікторович. Воїн народився 2 жовтня 1991 року. Проживав у селі Чечелеве Кам’янопотоківської громади Кременчуцького району.
За інформацією Камянопотоківської громади, прощання відбулося 4 грудня. Громада схолившись на коліно провела захисника України біля Чечелевського сільського клубу. Поховали воїна на новому кладовищі (на Кучугурах) с. Чечелеве.
