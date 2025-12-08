Лист про погіршення погодніх умов надійшов після трагедії: суд у справі трагедії у дитсадку допитав ще одного свідка

На засіданні суд дослідив порядок отримання кореспонденції виконкомом Кременчуцької міськради та як листи потрапляють до виконавців

Сьогодні, 8 грудня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі дитини на території дитячого садка внаслідок падіння дерева. На засідання прибули прокурор, обвинувачені, представники потерпілих та один зі свідків.

Такоє на початку засідання обвинувачена Панащук повідомила, що один із її захисників, адвокат Більда, більше не представлятиме її інтереси у суді — вона розірвала з ним договір.

Попередньо прокурор повідомляла, що на слуханні суд має допитати трьох свідків, проте на засідання з’явилася тільки свідок Федосенко.

Свідок: повідомлення отримали, але не зареєстрували

На засідання викликали працівницю виконавчого комітету Кременчуцької міськради, завідувачку сектору з питань документообігу Юлію Федосенко, відповідальну за обробку вхідної кореспонденції.

Вона підтвердила, що у той час повідомлення про погіршення погодніх умов дійсно на пошту виконкому надходило. Проте отримали його уже після трагедії, 21 жовтня близько 13.00. Надіслали його на офіційну електронну адресу виконкому надійшло штормове попередження від Полтавської облвійськадміністрації.

Проте, за словами свідка, документ не зареєстрували, оскільки у переліку адресатів міськвиконкому не було. Замість цього його позначили «до відома» та, за словами свідка, передали для ознайомлення керівництву. Жінка також додала, що копії електронного листа перенаправили на департамент з питань цивільного захисту, а паперовий примірник відразу передали першому заступнику міського голови Володимиру Пелипенку.

За словами Юлії Федосенко, напередодні трагедії у дитсадку повідомлень про погіршення погодніх умов на пошту міськради не надходило.

Оскільки інші свідки на слухання не з’явилися, суд відклав засідання до іншої дати — 29 грудня.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев’ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.

17 вересня суд розпочав допит свідків.