«Не могла подумати, що це дерево впаде»: у справі загиблої у дитсадку дівчинки розпочали допитувати свідків

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 174

Сьогодні, 17 вересня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

У залі були відсутні представники потерпілих Лазоренко та Маслова, проте вони надали заяви про проведення засідання без їх участі. Інші учасники засідання проти цього не заперечували.

На минулому слуханні суд завершив дослідження письмових доказів, тож перейшов до допиту свідків. Сьогодні на засіданні встигли заслухати двох із них — свідка Донець, яка працює у дитсадку бухгалтеркою, та свідка Самойленко, виховательку дитсадка.

Допит свідка Донець

Свідок розповіла, що працює на посаді головного бухгалтера у дитсадку. Із обвинуваченими знайома, перебуває у робочих взаєминах. З потерпілими не знайома.

Під час питань, які задавали їй сторони обвинувачення та захисту, а також представники потерпілих і суддя, свідок розповіла про свої посадові обов’язки та про події того дня.

За її словами, у той час, коли відбулася подія, жінка перебувала на робочому місці в кабінеті. Почула дивний звук і відразу подумала, що на вулиці сталася аварія. Але тоді почули з колегами крики, вийшли надвір і побачили, що на майданчику впало дерево. Саме Донець і викликала швидку у дитсадок.

Розповіла свідок і про погодні умови того дня. Вона пригадує, що тоді було сонячно і тепло на вулиці. Про пориви вітру не пригадує. Також не чула про погіршення погодних умов, які прогнозували на той день.

Як головну бухгалтерку, жінку включили до складу комісії, яка обстежує територію дитсадку перед початком навчального року, зокрема й дерева. Донець розповіла, що комісія оглядала кожне дерево: чи сухе, пошкоджене, чи є дупло і т. д. Обстеження проводили візуально, інколи залучали до них працівників КП «Благоустрій Кременчука». Хто саме із працівників дитсадка входив до складу комісії, вже не пригадує, але точно знає, що оглядала дерева обвинувачена Панащук, яка на той час працювала у садочку завгоспом.

— Це було нормальне живе дерево — із цілою корою, молодими гілками й зеленим листям, — зазначила Донець.

Жінка додає: після обстеження території та дерев складався акт, який підписували усі члени комісії, що проводили огляд. Про причини падіння гілки жінка говорить, що це міг бути випадок, який спричиним порив вітру. Але не через те, що гілка була пошкоджена чи «якась не така».

Відповідаючи на питання сторони захисту, Донець також розповіла, що дерева не перебували на балансі дитсадка та ніде не зазначалися в документах під час передачі приміщення чи земельної ділянки.

Допит свідка Самойленко

На початку допиту свідок Самойленко розповіла, що працює у дитячому садку із 1 листопада 2016 року на посаді вихователя.

За її словами, головним пунктом вихователів у посадових обов’язках є відповідальність за життя та здоров’я дітей. Крім того, вихователі також проводять щоденний огляд території, де перебувають діти. Жінка розповіла про те, як саме вони територію оглядають, а також про специфіку вуличних прогулянок із вихованцями: каже, намагаються гуляти постійно, окрім складних погодних умов — сильний дощ, грози, ожеледиця.

Самойленко не пригадує, щоб напередодні працівників дитсадка попереджали про погіршення погоди. Так само і вона ніде не бачила повідомлення про штормове попередження.

У той час, коли впало дерево, жінка гуляла із дітьми на подвір'ї дитсадка. Вона стояла спиною до майданчика, а тоді почула хруст і побачила, що впало дерево. Першою її думкою було уберегти вихованців, тож почала заводити дітей у павільйон. І вже після цього побачила, що дерево привалило виховательку, а тоді коли підняли гілку — побачили там двох вихованців, Настю й Марка. Самойленко підняла на руки Марка і понесла у медпункт. Хтось витягнув і Настю, говорить, а хто — не пам’ятає.

Вихователька додає, що до неї в групу ходила Настя Німчина. Жінка прийняла групу у вересні 2021 року, але дівчинка багато хворіла, то ходила зовсім мало. Марк Пономаренко був з іншої групи, проте того дня дітей було у садочку мало, тож їх звели в одну групу.

За браком часу суд не встиг допитати ще одного свідка. Наступне засідання відбудеться 26 вересня — суд продовжить заслуховувати інших свідків.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев'ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.