У Кременчуці потяг наїхав на авто: постраждалих немає

Правоохоронці складатимуть адмінпротокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
8 грудня на вулиці Ярмаркова у Кременчуці сталась аварія — потяг наїхав на лековий автомобіль. Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у пресслужбі патрульної поліції Кременчука, постраждалих внаслідок інциденту немає.
За словами правоохоронців, водій авто порушив правила переїзду залізничного переїзду. Правоохоронці складатимуть адмінпротокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Нагадаємо, 7 грудня біля Центрального ринку у Кременчуці сталась аварія.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.