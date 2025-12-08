За зґвалтування 13-річної дівчини 10,5 років тюрми: суд виніс вирок жителю Кременчуцького району

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 186

Чоловік прийшов у гості до родини односельців та після застілля залишився ночувати, а коли сім’я заснула, познущався з їх 13-річної доньки

За публічного обвинувачення керівника Полтавської обласної прокуратури та ювенальних прокурорів області суд ухвалив вирок чоловіку за зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України). Його засуджено на 10,5 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Злочин був скоєний ще восени 2023 року в одному із сіл Кременчуцького району. Чоловік прийшов у гості до родини односельців та після застілля залишився ночувати. Коли члени сім’ї заснули, він зґвалтував їхню 13-річну доньку.

Свою вину чоловік не визнав. Проте на підставі зібраних доказів і проведених експертиз його причетність до скоєння особливо тяжкого злочину довели.

Після набрання вироком суду законної сили інформацію стосовно обвинуваченого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 2 Кременчуцького райуправління поліції.

