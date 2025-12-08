На Полтавщині археологи знайшли ймовірні фортифікації часів козаччини

У листопаді співробітники Історико-культурного заповідника «Більськ» під час розвідок в окрузі Котелевського городища зафіксували новий археологічний об’єкт. За попередніми даними, це ймовірна фортифікаційна споруда, датована кінцем XVI–XVIII століть. Про це повідомили у пресслужбі заповідника «Більськ».

Фортифікацію археологи виявили на північ від Котельви, у долині Ворскли серед густого лісу. Об’єкт являє собою ділянку, оточену невеликим ровом і валом.

Під час обстеження території археологи провели інструментальну зйомку, заклали шурфи та виконали розріз фортифікаційних конструкцій. Серед знахідок — деталі кінської вузди, елементи одягу та свинцеві кулі, характерні для ранньомодерної доби.

У заповіднику зазначають, що разом із Котелевським городищем, поселенням Тупичине та Котелевською фортецею знайдений об’єкт доповнює комплекс археологічних пам’яток, які свідчать про активне життя та події козацької епохи на Котелевщині.

