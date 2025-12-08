Олена Шуляк: У 2026 році держава продовжить виплати молодим лікарям у сільській місцевості

Стало відомо, чи надаватиме держава наступного року по 200 тис. грн молодим лікарям, які поїдуть працювати в сільську місцевість

У державному бюджеті на 2026 рік, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, передбачена значна підтримка медичного кадрового потенціалу. Як і цього року, в 2026-му продовжаться виплати по 200 тис. грн для молодих лікарів, які завершать інтернатуру та працюватимуть у сільській місцевості або у прифронтових районах.

Про це повідомляють у партії "Слуга Народу".

"Попри складні воєнні виклики держава гарантує стійкість медичної системи в умовах війни. Українській владі вдається зберігати системність реформ у медичній сфері, підвищуючи доступність та якість послуг медицини для кожного українця, особливо в селах і на прифронтівʼї, де є критична необхідність у медичних спеціалістах. Виплати по 200 тис. грн молодим лікарям є одним із дієвих інструментів, які це забезпечують", – говорить голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

Загалом же на сферу медицини в 2026 році держава заклала в бюджеті 258,6 млрд грн (+38,8 млрд до 2025-го). Це, своєю чергою, зробить більше медичних послуг безкоштовними та доступними для ще більшої кількості українців.

Тут мова йде насамперед про підвищення фінансування Програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн у 2026 році (+16,1 млрд, порівняно з 2025-им). Зокрема, в межах цієї суми 8,7 млрд грн (+2,4 млрд грн до 2025 року) планується спрямувати на відшкодування вартості ліків за програмою "Доступні ліки". Це, як пояснюють у партії "Слуга Народу", дасть змогу розширити перелік тих медичних послуг, які українці зможуть отримувати безкоштовно, підвищить їхню доступність, а також посилить фінансову спроможність лікарень, підвищить виплати персоналу, особливо у прифронтових регіонах, де навантаження та ризики найбільші.

І, що найбільш важливіше, держава продовжує реалізовувати важливі програми медичної підтримки військових, ветеранів і ветеранок. Наприклад, на надання безоплатної стоматологічної допомоги захисникам і захисницям України передбачають 1,1 млрд грн.

"У державному бюджеті на 2026 рік пріоритети в сфері медицини такі: збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, безкоштовні ліки, а також перевірка здоров'я для українців, яким виповнилося 40+ років. Це нова програма, яка дасть змогу виявити на ранніх стадіях серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і проблеми ментального здоров’я – найпоширеніші хвороби серед українців, які особливо загострюються після 40 років. Програма національного скринінгу розрахована якраз на тих, хто зазвичай ігнорує симптоми, не звертається до лікаря, не моніторить тиск чи рівень цукру. Загалом партія "Слуга Народу", як на центральному рівні в парламенті, так і на регіональних і місцевих рівнях, завжди підтримувала й буде стабільно підтримувати всі рішення та ініціативи, які покращують якість медичних послуг і підвищують їхню доступність", – резюмувала Олена Шуляк.

