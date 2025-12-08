Олена Шуляк
Здоров'я, Полтавщина

За минулий тиждень на Полтавщині у 21 людини діагностували COVID-19

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 126

З першого по сьоме грудня летальних випадків внаслідок ГРВІ не зафіксовано

Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляє, що станом на 8 грудня спостерігається сезонний ріст захворюваності на гострі респіраторні інфекції, рівень — передепідемічний (фоновий, звичайний для області).

За попередній тиждень в області на ГРВІ захворіло 6 276 осіб, на 1% більше попереднього тижня. Серед них у 21 людини діагностували COVID-19.

Серед захворювань, 62,7% випадків припадає на дітей. 111 хворих госпіталізували — це 1,8% від кількості захворілих.

За минулий тиждень в Полтавській області летальних випадків від ГРВІ не зареєстровано.

Нагадуємо, що в Кременчуці, за цей епідсезон, зафіксували понад 30 тисяч випадків ГРВІ.

Автор: Катерина Животовська
Теги: ГРВІ захворюваність Covid-19
