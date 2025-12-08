Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 9 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40.
пр. Великокохнівський, 1–61
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Ринковий, 1/13
вул. Андріївська, 4–8/11
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Великокохнівська, 12–28А
вул. Гоголя, 4/8
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Зинаїди Тулуб, 21/10
вул. Кавказька, 1Б
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Коцюбинського, 1–6
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Межева, 1–26
вул. Новомежева, 2/1
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Переяславська, 37/12
вул. Перемоги, 11–13Б
вул. Петра Прокоповича, 1–31
вул. Соломії Крушельницької, 44–79
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Східна, 13/24–38
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
вул. Юрія Руфа, 65А.
