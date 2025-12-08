Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 9 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00:

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • с. Соснівка.

З 8.00 до 18.00:

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Перекопська, 40.

З 8.00 до 17.00:

  • пр. Великокохнівський, 1–61

  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4

  • пров. Дмитра Барковського, 13–26

  • пров. Ринковий, 1/13

  • вул. Андріївська, 4–8/11

  • вул. Андріївська, 5–18А

  • вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13

  • вул. Великокохнівська, 12–28А

  • вул. Гоголя, 4/8

  • вул. Єднання України, 8/6–23/1

  • вул. Зинаїди Тулуб, 21/10

  • вул. Кавказька, 1Б

  • вул. Капітана Трусова, 5–40

  • вул. Коцюбинського, 1–6

  • вул. Лебедина, 5–40/4

  • вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2

  • вул. Лікаря Парнети, 47

  • вул. Локомотивна, 1А–30

  • вул. Локомотивна, 23А–38

  • вул. Межева, 1–26

  • вул. Новомежева, 2/1

  • вул. Новосхідна, 14/26–36

  • вул. Переяславська, 2–37/10

  • вул. Переяславська, 37/12

  • вул. Перемоги, 11–13Б

  • вул. Петра Прокоповича, 1–31

  • вул. Соломії Крушельницької, 44–79

  • вул. Сержанта Мельничука, 12/37А

  • вул. Східна, 13/24–38

  • вул. Юрія Руфа, 45–63/1

  • вул. Юрія Руфа, 65А.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
