«Полтаваобленерго» повідомила графік погодинних відключень електроенергії на 9 грудня

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 578

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у вівторок, 9 грудня, буде застосовано графік погодинних відключень:

з 00:00 по 01:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг;

з 01:00 по 05:00 - в обсязі 2 черг;

з 05:00 по 06:00 - в обсязі 2.5 черг;

з 06:00 по 08:00 - в обсязі 3 черг;

з 08:00 по 14:00 - в обсязі 3.5 черг;

з 14:00 по 17:00 - в обсязі 4 черг;

з 17:00 по 19:00 - в обсязі 3.5 черг;

з 19:00 по 20:00 - в обсязі 3 черг;

з 20:00 по 22:00 - в обсязі 2.5 черг;

з 22:00 по 23:59 - в обсязі 2 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

