Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 17 водіїв з ознаками сп’яніння

Ще 17 осіб патрульні затримали за підозрою у скоєнні правопорушень

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 1 по 7 грудня):

опрацювали 37 0 викликів від громадян;

затримали 1 7 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 1 7 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 719 адміністративних матеріалів, із яких 673 — за порушення правил дорожнього руху.

— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Нагадаємо, учора ми писали, що увечері 6 грудня на проспекті Лесі Українки в Кременчуці сталась аварія, внаслідок якої померла людина. За попередніми даними патрульної поліції, водій Mitsubishi Galant їхав у стані сильного алкогольного сп’яніння — 2,18 проміле. Під час руху він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічне узбіччя та зіткнувся з автівкою. Після удару Mitsubishi відкинуло на електроопору. Її пасажир отримав тяжкі травми — врятувати його життя медикам не вдалося.

