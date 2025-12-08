Олена Шуляк
Кременчук, Надзвичайні новини

Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 17 водіїв з ознаками сп’яніння

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 120

 

Ще 17 осіб патрульні затримали за підозрою у скоєнні правопорушень

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 1 по 7 грудня):

  • опрацювали 370 викликів від громадян;
  • затримали 17 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;
  • виявили 17 водіїв з ознаками сп’яніння;
  • оформили 719 адміністративних матеріалів, із яких 673 — за порушення правил дорожнього руху. 
— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати

 

Нагадаємо, учора ми писали, що увечері 6 грудня на проспекті Лесі Українки в Кременчуці сталась аварія, внаслідок якої померла людина. За попередніми даними патрульної поліції, водій Mitsubishi Galant їхав у стані сильного алкогольного сп’яніння — 2,18 проміле. Під час руху він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічне узбіччя та зіткнувся з автівкою. Після удару Mitsubishi відкинуло на електроопору. Її пасажир отримав тяжкі травми — врятувати його життя медикам не вдалося. 

Сьогодні ми повідомляли, що за минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 95 злочинів — переважно крадіжки та шахрайства.

0
Автор: Віктор Крук
патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
Вверх