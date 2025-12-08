Собаку, який напав на двох поліцейських у Полтаві, повернули власнику

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків)

Сьогодні після перевірки документів та наявності всіх необхідних щеплень, собаку, який напав на двох працівників поліції, слідчий передав родині, де вона утримувалася раніше. Тварину отримала родичка підозрюваного. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Нагадаємо, подія сталася 5 грудня на вулиці Сковороди в Полтаві. За даними слідства, тварину нацькував 30-річний місцевий житель.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків). За ухвалою суду він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.