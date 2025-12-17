Автовокзали області: норм чи стрьом? Телеграф просить поділитись відгуками

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 469

Залишивши об'єктивні враження про стан автовокзалів та автостанцій, ви допоможете журналістам у підготовці матеріалу

Останнім часом залізнична інфраструктура України все більше піддається російським обстрілам — потяги затримуються, а в деякі регіони взагалі більше не їздять. Тож українці все частіше починають обирати альтернативу та коритсуватися автобусами. Збільшується кількість пасажирів і напередодні зимових свят — хтось їде до рідних, а хтось у відпустку.

Практично кожен населений пункт Полтавщини має точку, звідки відправляються автобуси — автовокзали чи автостанції. Проте в якому вони стані? У яких умовах пасажирам доводиться чекати на транспорт?

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» звертається до читачів, які останнім часом користувалися або найближчим часом користуватимуться послугами автовокзалів чи автостанцій Полтавської області поділитися з нами чесними та об'єктивними відгуками.

Де можна розрахуватися безготівково, а де — лише готівкою? У якому стані зали очікування, платформи та санітарні зони? Надсилайте фото/відео та враження нам в телеграм із зазначенням населеного пункту, де знаходиться автовокзал.

Ми вам будемо дуже вдячні за сприяття та допомогу у підготовці редакційного матеріалу!