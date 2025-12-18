{user_fullname}
Топ новина, Кременчук, Надзвичайні новини

Суд у Кременчуці оштрафував лікаря ВЛК за «вирішення» питання з відстрочкою

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 784 Коментарів: 1

За матеріалами справи, у серпні–вересні 2024 року медик запропонував чоловікові «допомогу» для виїзду за кордон: спершу — через оформлення «фіктивної» інвалідності, а потім — через отримання відстрочки від мобілізації

15 грудня Автозаводський районний суд Кременчука визнав винним лікаря-хірурга Першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського, члена військово-лікарської комісії (ВЛК), у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Обвинуваченому призначили покарання у вигляді штрафу у понад 490 тисяч гривень. Про це стало відомо з вироку суду.

Що відомо про справу

У вересні торік працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ) повідомили про підозру члену ВЛК одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Кременчука. Посадовець за хабарі пропонував чоловікам призовного віку уникнути мобілізації, оформлюючи їм фіктивні групи інвалідності. 

Фігурант оцінював свої «послуги» у 12 тисяч доларів США. Одному з офіцерів запасу він обіцяв допомогти оформити другу групу інвалідності на підставі вигаданих розладів нервової системи, хоча чоловік був здоровий. Посадовець також гарантував «розв’язання питань» з місцевим територіальним центром комплектування, якщо чоловіка почнуть викликати до військкомату.

Після одержання 12 тисяч доларів США члена ВЛК затримали та повідомили про підозру у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. 

Автор: Телеграф
Теги: лікарня ім. Богаєвського ВЛК
