Кременчук, Культура

Фотофакт: у центрі Кременчука встановили ханукію

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 485 Коментарів: 1

На площі Перемоги у Кременчуці встановили ханукію — традиційний єврейський свічник, який з’являється в місті під час святкування Хануки

У Кременчуці встановили ханукію — традиційний єврейський свічник, який щороку з’являється у місті під час святкування Хануки. Конструкцію розмістили поруч із новорічними декораціями на площі Перемоги.

Ханука триває вісім днів. За традицією на ханукії щовечора запалюють по одній свічці — як символ світла, надії та духовної стійкості. Кількість запалених свічок щодня збільшується.

Під час завершальних днів свята на ханукії запалюють усі вісім свічок, що символізує завершення святкування Хануки.

Нагадаємо, раніше ми писали про історію конструкції, яку встановлювали на площі Незалежності.


Коментарі: 1

247
Prav:
Сьогодні, 20:09

Я вже починаю вірити у теорії змови про "Новий Ізраїль"


0 0

Вверх