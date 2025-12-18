Фотофакт: у центрі Кременчука встановили ханукію

На площі Перемоги у Кременчуці встановили ханукію — традиційний єврейський свічник, який з’являється в місті під час святкування Хануки

У Кременчуці встановили ханукію — традиційний єврейський свічник, який щороку з’являється у місті під час святкування Хануки. Конструкцію розмістили поруч із новорічними декораціями на площі Перемоги.

Ханука триває вісім днів. За традицією на ханукії щовечора запалюють по одній свічці — як символ світла, надії та духовної стійкості. Кількість запалених свічок щодня збільшується.

Під час завершальних днів свята на ханукії запалюють усі вісім свічок, що символізує завершення святкування Хануки.