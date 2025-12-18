{user_fullname}
Кременчук отримав ще 8 нових тролейбусів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 320

За даними джерел «Кременчуцького Телеграфа», вихід тролейбусів на лінію може відбутися вже завтра, 19 грудня

Кременчук отримав ще вісім нових тролейбусів. Наразі транспорт уже перебуває на території міста та проходить обкатку і підготовку до роботи. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 18 грудня. 

Після завершення підготовчих робіт нові тролейбуси планують випустити на міські маршрути. За даними джерел «Кременчуцького Телеграфа», вихід тролейбусів на лінію може відбутися вже завтра, 19 грудня. 

Очікується, що вони посилять роботу громадського транспорту та покращать перевезення пасажирів.

Додамо, що у листопаді в Кременчук привезли перші три з 18-ти нових українських тролейбусів із великим запасом автономного ходу. На придбання тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євро. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення. 

Автор: Телеграф
Теги: тролейбус
