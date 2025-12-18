«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень електроенергії на завтра

У п'ятницю, 19 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Причина запровадження заходів обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
У ПАТ «Полтаваобленерго» заявили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області завтра буде застосовано графік погодинних відключень:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
Завтра у Полтавській області з 00.00 до 24.00 застосовано графік обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств в обсязі 5 черг.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що «Полтаваобленерго» просить жителів Кременчука зменшити споживання електроенергії.
