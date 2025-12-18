«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень електроенергії на завтра

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 464

У п'ятницю, 19 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Причина запровадження заходів обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

У ПАТ «Полтаваобленерго» заявили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області завтра буде застосовано графік погодинних відключень:

з 00.00 по 04.00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

з 04.00 по 07.00 - в обсязі 2.5 черг;

з 07.00 по 10.00 - в обсязі 3 черг;

з 10.00 по 18.00 - в обсязі 3.5 черг;

з 18.00 по 22.00 - в обсязі 3 черг;

з 22.00 по 23.59 - в обсязі 2.5 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Завтра у Полтавській області з 00.00 до 24.00 застосовано графік обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств в обсязі 5 черг.

