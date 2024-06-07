Більшість українців довіряють Володимиру Зеленському, а 36% висловлюють недовіру — опитування КМІС

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Хоча рівень довіри українців до Президента України Володимира Зеленського поступово знижується, більшість наших громадян досі йому довіряють.

Про це свідчать результати травневого опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) до 5-річчя президентства Володимира Зеленського.

За даними КМІС станом на травень 2024 року Володимиру Зеленському довіряють 59% опитаних. Зовсім чи скоріше не довіряють главі держави 36%.

Соціологи нагадали, що після президентських та парламентських виборів у 2019 році Зеленському довіряли 80% українців. Але до лютого 2022-го рівень довіри до нього впав до 37% і напередодні повномасштабного вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряв.

Ситуація змінилася після початку повномасштабної війни — у березні 2022-го президенту довіряли 90% громадян, не довіряли — лише 7%. До кінця 2023 року рівень довіри до Зеленського знизився до 77%, до лютого 2024 року — до 64%, а у травні 2024 — до 59%.

Опитування проводилося з 16 до 22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років та старше, що мешкають у всіх регіонах України.

Нагадаємо, в лютому 2024 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо того, чи потрібно проводити вибори президента через збігання у травні 2024 року 5-річного терміну повноважень Президента України Володимира Зеленського.

Переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. За проведення виборів висловилися 15%, а 10% підтримали варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський мав скласти свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження виконував би голова Верховної Ради.