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Більшість українців довіряють Володимиру Зеленському, а 36% висловлюють недовіру — опитування КМІС

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 210

Соціологи з’ясували, як змінився рівень довіри українців до чинного Президента України 

Хоча рівень довіри українців до Президента України Володимира Зеленського поступово знижується, більшість наших громадян досі йому довіряють.

Про це свідчать результати травневого опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) до 5-річчя президентства Володимира Зеленського.

За даними КМІС станом на травень 2024 року Володимиру Зеленському довіряють 59% опитаних. Зовсім чи скоріше не довіряють главі держави 36%.

Соціологи нагадали, що після президентських та парламентських виборів у 2019 році Зеленському довіряли 80% українців. Але до лютого 2022-го рівень довіри до нього впав до 37% і напередодні повномасштабного вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряв.

 

Ситуація змінилася після початку повномасштабної війни — у березні 2022-го президенту довіряли 90% громадян, не довіряли — лише 7%. До кінця 2023 року рівень довіри до Зеленського знизився до 77%, до лютого 2024 року — до 64%, а у травні 2024 — до 59%.

 

Опитування проводилося з 16 до 22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років та старше, що мешкають у всіх регіонах України. 

Нагадаємо, в лютому 2024 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо того, чи потрібно проводити вибори президента через збігання у травні 2024 року 5-річного терміну повноважень Президента України Володимира Зеленського.

Переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. За проведення виборів висловилися 15%, а 10% підтримали варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський мав скласти свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження виконував би голова Верховної Ради.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Офіс Президента України
Теги: президент Зеленский соціологія опитування
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