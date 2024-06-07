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«Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень у Кременчуці на суботу, 8 червня

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 139

 

Обсяг розвантаження для області складає 40 МВт

У «Полтаваобленерго» оприлюднили графіки погодинного відключення світла для Кременчука та області на суботу, 8 червня. Про це пресслужба інформує громадян у телеграм-каналі компанії.

Погодинні відключення застосовуватимуть для побутових та промислових споживачів із 00.00 до 05.00 та із 16.00 до 24.00. 

Із 05.00 до 16.00 світло по області планують не вимикати.

Періодичність та тривалість застосування кожної черги відображена за посиланням. Перелік адрес ТУТ

Також сьогодні в НЕК «Укренерго» повідомили, що із суботи, 8 червня, почнуть застосовувати новий підхід до розподілу існуючої електричної потужності по регіонах України. Тепер замість необхідного обсягу розвантаження підприємство доводитиме кількість черг графіка погодинних відключень (ГПВ), які потрібно застосувати у різні періоди доби для обленерго.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: графік відключень погодинні відключення відключення електроенергії Полтаваобленерго
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