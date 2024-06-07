«Укрзалізниця» зменшує кількість приміських електропоїздів: економитимуть споживання електроенергії

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

Поки що зміни у графіках руху анонсують лише на червень

В «Укрзалізниці» переглянуть графіки руху приміських електропоїздів. Про це повідомляють у пресслужбі підприємства.

Щоб країна вистояла та уникнула блекаута, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні, — зазначають у повідомленні.

Працівники пояснюють: деякі поїзди тимчасово не курсуватимуть, у деяких зміниться графік або ж їм обмежать маршрут. Як тільки ситуація в енергосистемі покращиться — рух приміських електропоїздів відновиться.

Усю інформацію про зміни у русі електропоїздів необхідно уточнювати у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.

Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та у зворотньому напрямку. Також у підприємстві зазначили, що докладуть максимальних зусиль, аби зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що із 1 червня змінюється графік руху приміських поїздів за напрямком «Кременчук-Кобеляки-Полтава».

Нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук.