«Укрзалізниця» зменшує кількість приміських електропоїздів: економитимуть споживання електроенергії

В «Укрзалізниці» переглянуть графіки руху приміських електропоїздів. Про це повідомляють у пресслужбі підприємства.
Працівники пояснюють: деякі поїзди тимчасово не курсуватимуть, у деяких зміниться графік або ж їм обмежать маршрут. Як тільки ситуація в енергосистемі покращиться — рух приміських електропоїздів відновиться.
Усю інформацію про зміни у русі електропоїздів необхідно уточнювати у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.
Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та у зворотньому напрямку. Також у підприємстві зазначили, що докладуть максимальних зусиль, аби зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами.
Нагадаємо, раніше ми писали, що із 1 червня змінюється графік руху приміських поїздів за напрямком «Кременчук-Кобеляки-Полтава».
Нещодавно пасажири скаржились на жахливий стан приміського поїзда Знам’янка-Кременчук.
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