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Що їсти, щоб бути бадьорим та активним

Вчора, 22:00 Переглядів: 164

 

Для того щоб зарядитися енергією на весь день, візьміть за правило на сніданок їсти яйця. У них багато заліза, білка та холіну, саме ці речовини дуже потрібні для активної роботи мозку. А ще вони покращують енергообмін

Яблука багаті на залізо, магній, вітамін С, вони чудово підвищують увагу й активність. Тому якщо в середині дня вас почало хилити в сон, перекусіть яблуком, воно не лише вгамує голод, але і допоможе зосередитися на роботі.

Цитрусові також здатні поліпшити працездатність, тому обов’язково включайте в свій раціон апельсини, мандарини, лимони, грейпфрут. Крім цього, цитрусові містять купу необхідних вітамінів, наприклад, вітамін С, калій, залізо. Також вони сприяють правильному травленню, стимулюють шлунково-кишковий тракт і спалюють жири, тому мають бути на вашому столі круглий рік.

Банани містять багато магнію та калію. А ще в цих плодах є глюкоза і фруктоза, які допоможуть створити сплеск енергії.

Чорний  шоколад — незмінний супутник оптимізму і гарного настрою, а ще він здатний поліпшити вашу працездатність і допомогти сконцентруватися. Єдиний нюанс, це мусить бути виключно чорний шоколад без усіляких добавок. Щоб урізноманітнити будні, досить з'їсти всього кілька шматочків шоколаду, наприклад, після обіду, і ваше життя стане яскравішим і веселішим. Шоколад, хоч і корисний, містить кальцій і магній, але багато його не можна, тому не перестарайтеся.

Чай та кава. Звичайно ж, ніщо так не бадьорить, як кофеїн, а він міститься не лише в каві, але і в чаї, надто в зеленому. Зелений чай містить природні антиоксиданти, тонізує, сприяє зниженню рівня цукру в крові, знімає втому. Кава також здатна підбадьорити вас завдяки порушенню нервової системи, але вона має бути натуральною, а не розчинною.

Шпинат неймовірно корисна рослина, він багатий на вітамін С, залізо, магній і калій, заспокоює нервову систему, допомагає боротися з депресією і зміцнює імунітет. Також він має тонізуючу дію і допомагає організму впоратися із сонливістю і втомою, тому частіше включайте шпинат до свого раціону.

Пийте воду. Вона насичує наш організм киснем, усуває зневоднення. Саме через дефіцит води ми часто почуваємося млявими та страждаємо на головний біль.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: продукти для здоров'я
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