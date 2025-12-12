Сьогодні у Кременчуці попрощаються із загиблим захисником Євгенієм Кочубеєм

У Кременчуці повідомили про загибель військовослужбовця Євгенія Кочубея, який віддав життя за Україну 29 листопада 2025 року. Про це інформує департамент соціального захисту Кременчуцької міськради.
Євгеній Кочубей — випускник ліцею №30, люблячий батько та відданий захисник України, який загинув під час оборони територіальної цілісності держави внаслідок російської агресії.
Редакція висловлює щирі співчуття родині, друзям і побратимам загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.