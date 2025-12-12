У Кременчуці загорівся балкон у п’ятиповерхівці на Молодіжній

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 245

Під час пожежі евакуювали людину з собакою

Вранці 12 грудня у Кременчуці сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Молодіжній, 25. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На місце виїхали вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття вони з’ясували, що горить балкон на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Із під’їзду евакуювали одну людину разом із собакою. У квартирі, де виникла пожежа, нікого не було.

Пожежу швидко ліквідували та не допустили поширення вогню на помешкання. Причину займання встановлюють.