У Кременчуці загорівся балкон у п’ятиповерхівці на Молодіжній

Під час пожежі евакуювали людину з собакою
Вранці 12 грудня у Кременчуці сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Молодіжній, 25. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.
На місце виїхали вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття вони з’ясували, що горить балкон на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Із під’їзду евакуювали одну людину разом із собакою. У квартирі, де виникла пожежа, нікого не було.
Пожежу швидко ліквідували та не допустили поширення вогню на помешкання. Причину займання встановлюють.
