У Полтаві Volkswagen збив жінку на вулиці Сінній

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 272

11 грудня близько 7.10 на вулиці Сінній у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалою. Про це повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля Volkswagen Golf наїхав на 50-річну пішоходку.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

