У Полтаві Volkswagen збив жінку на вулиці Сінній

11 грудня близько 7.10 на вулиці Сінній у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалою. Про це повідомили в поліції.
За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля Volkswagen Golf наїхав на 50-річну пішоходку.
Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці ВАЗ збив жінку на пішоходному переході.
