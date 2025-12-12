У Кременчуці ВАЗ збив жінку на пішоходному переході

11 грудня близько 18.00 на вулиці Київській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та пішохода. Про це повідомили в поліції.
За попередньою інформацією, 28-річний водій автомобіля ВАЗ наїхав на 42-річну жінку, яка переходила дорогу по пішоходному переходу.
Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її доставили до медичного закладу для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості травм.
Причини й обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
