Зафіксувати ДТП водії зможуть одразу на місці події у застосунку «Дія»

При оформленні ДТП достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою «Дія.Підпису»

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку «Дія». Послуга запрацює з першого кварталу 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

— Зафіксувати ДТП водії зможуть одразу на місці події — без виклику поліції та жодної паперової роботи, — наголосила Юлія Свириденко.

«Дія» автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів:

інформацію про водійські документи,

технічний паспорт та страхування.

Прем’єр-міністерка підкреслила, що «це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах».

При оформленні ДТП достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою «Дія.Підпису».

Статус розгляду європротоколу можна буде відстежувати також прямо в «Дії», без поїздок до страхової та додаткових звернень.

— Новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію, — наголосила очільниця уряду.