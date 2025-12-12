Зафіксувати ДТП водії зможуть одразу на місці події у застосунку «Дія»

При оформленні ДТП достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою «Дія.Підпису»
Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку «Дія». Послуга запрацює з першого кварталу 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Дія» автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів:
Прем’єр-міністерка підкреслила, що «це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах».
При оформленні ДТП достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою «Дія.Підпису».
Статус розгляду європротоколу можна буде відстежувати також прямо в «Дії», без поїздок до страхової та додаткових звернень.
