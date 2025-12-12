ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Олена Шуляк
Українські школярі можуть розраховувати на гарячі обіди й наступного року – нардеп Олена Шуляк
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Україна, Світ

Серед переможців у конкурсі до Чернігівського апеляційного суду 4 судді з Полтавщини

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 134

 

У конкурсі перемогли 18 суддів, три адвокати та один науковець

Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила рейтинг кандидатів та визначила 22 переможців конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Чернігівському апеляційному суді. Серед переможців 18 суддів, три адвокати та один науковець.

Про це повідомили «Судово-юридична газета» та видання «Закон і Бізнес».

Питання рекомендування кандидатів для призначення на посаду судді розглядатиметься 22 грудня пленарним складом комісії.

За результатами кваліфікаційного оцінювання переможцями визнані 4 судді з Полтавської області. Це:

  • Гусач Олександр Миколайович - суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області (742,27 бала – третє місце за рейтингом);
  • Киричок Станіслав Анатолійович - суддя Гадяцького районного суду Полтавської області, який наразі відряджений до Шевченківського районного суду м.Полтави (723,17 бала);
  • Олефір Алла Олександрівна, суддя Глобинського районного суду Полтавської області (743,36 бала);
  • Сиволап Дмитро Сергійович, суддя Шишацького районного суду Полтавської област (728,42 бала).

Крім того, комісія припинила кваліфікаційне оцінювання 10 суддів на відповідність займаній посаді, які в межах процедури цього конкурсу, підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Серед них два судді з Полтавщини. Це:

  • Гусач Олександр Миколайович — суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області;
  • Киричок Станіслав Анатолійович — суддя Гадяцького районного суду Полтавської області, який наразі відряджений до Шевченківського районного суду м.Полтави.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: судді призначення на посаду конкурс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх