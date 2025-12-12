Серед переможців у конкурсі до Чернігівського апеляційного суду 4 судді з Полтавщини

Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила рейтинг кандидатів та визначила 22 переможців конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Чернігівському апеляційному суді. Серед переможців 18 суддів, три адвокати та один науковець.
Про це повідомили «Судово-юридична газета» та видання «Закон і Бізнес».
Питання рекомендування кандидатів для призначення на посаду судді розглядатиметься 22 грудня пленарним складом комісії.
За результатами кваліфікаційного оцінювання переможцями визнані 4 судді з Полтавської області. Це:
Крім того, комісія припинила кваліфікаційне оцінювання 10 суддів на відповідність займаній посаді, які в межах процедури цього конкурсу, підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Серед них два судді з Полтавщини. Це:
