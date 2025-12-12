ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Олена Шуляк
Українські школярі можуть розраховувати на гарячі обіди й наступного року – нардеп Олена Шуляк
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Кременчужан попереджають про касетні боєприпаси після обстрілів — не торкатися

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

 Містян закликають не торкатися знайдених елементів і одразу викликати поліцію

У Кременчуці після останніх обстрілів фіксують небезпечні касетні елементи, які можуть вибухнути при дотику. Про це повідомив кременчуцький волонтер, голова БФ «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан.

За його словами, касетні заряди можуть мати різний вигляд, але всі вони становлять смертельну небезпеку. Частину таких елементів уже знайшли в Кременчуці.

Волонтер наголошує:

  • не підходити близько,
  • не чіпати руками,
  • обов’язково викликати поліцію у разі виявлення підозрілих предметів.

Каптан закликав мешканців пояснити небезпеку дітям, оскільки боєприпаси можуть з’являтися у дворах, на вулицях чи в інших публічних місцях після атак.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала протиповітряна оборона. Значну кількість цілей було збито. Постраждалих немає.

Додамо, що у Кременчуцькій громаді було чутно серію вибухів. У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у бік Кременчука. Також військові писали про рух ракети на місто.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці виявили уламки ракети з касетними боєприпасами — поліція
Тимочко розповів, наскільки небезпечними є касетні боєприпаси, які після останнього обстрілу знаходили у Кременчуці
У Кременчуці знаходять касетні боєприпаси після обстрілів — Малецький

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: наслідки атаки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх