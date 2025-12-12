Кременчужан попереджають про касетні боєприпаси після обстрілів — не торкатися

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

Містян закликають не торкатися знайдених елементів і одразу викликати поліцію

У Кременчуці після останніх обстрілів фіксують небезпечні касетні елементи, які можуть вибухнути при дотику. Про це повідомив кременчуцький волонтер, голова БФ «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан.

За його словами, касетні заряди можуть мати різний вигляд, але всі вони становлять смертельну небезпеку. Частину таких елементів уже знайшли в Кременчуці.

Волонтер наголошує:

не підходити близько,

не чіпати руками,

обов’язково викликати поліцію у разі виявлення підозрілих предметів.

Каптан закликав мешканців пояснити небезпеку дітям, оскільки боєприпаси можуть з’являтися у дворах, на вулицях чи в інших публічних місцях після атак.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала протиповітряна оборона. Значну кількість цілей було збито. Постраждалих немає.

Додамо, що у Кременчуцькій громаді було чутно серію вибухів. У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у бік Кременчука. Також військові писали про рух ракети на місто.