У Кременчуці виявили уламки ракети з касетними боєприпасами — поліція

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 119

Поліція просить не торкатися підозрілих предметів і одразу повідомляти про них

У Кременчуці виявлено уламки ракети, яка ймовірно несла касетну бойову частину зі сферичними суббоєприпасами. Про це повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов.

— На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, патрульні, вибухотехніки. Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки воєнного злочину. Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази в міжнародних судах, — зазначив він.

Правоохоронці закликають містян бути вкрай обережними:

у разі виявлення уламків ракет або шароподібних елементів не підходити до них;

не торкатися руками;

одразу відійти на безпечну відстань;

повідомити поліцію за номером 102.

Поліція наголошує: касетні елементи можуть здетонувати при найменшому русі або контакті.