У Кременчуці виявлено уламки ракети, яка ймовірно несла касетну бойову частину зі сферичними суббоєприпасами. Про це повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов.
Правоохоронці закликають містян бути вкрай обережними:
Поліція наголошує: касетні елементи можуть здетонувати при найменшому русі або контакті.
Нагадаємо, що вночі та зранку Росія атакувала Кременчук «Кинджалами», крилатими ракетами та дронами. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак.
У Кременчуцькій громаді внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджено кілька будинків місцевих жителів.
