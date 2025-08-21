Тимочко розповів, наскільки небезпечними є касетні боєприпаси, які після останнього обстрілу знаходили у Кременчуці

Голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко пояснив, як Росія застосовує касетні боєприпаси. Частина з них не вибухає одразу і загрожує цивільним, особливо дітям

Росія використовує проти України касетні боєприпаси, які несуть загрозу не лише під час удару, а й задовго після нього. Про це в етері «Київ24» розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, одна ракета може містити десятки або сотні суббоєприпасів, які зазвичай підриваються в повітрі, аби вразити якомога більшу площу. Проте іноді частина касет не вибухає одразу й залишається небезпечною тривалий час.

— Такі «кульки» приваблюють не лише дітей, а й дорослих. І якщо в епіцентрі обстрілу люди зазвичай обережні, то на околицях — менш пильні. Достатньо випадково наступити чи штовхнути такий боєприпас — і він може здетонувати, — пояснив Тимочко.

Він зазначив, що Росія використовує касетні боєприпаси з 2023 року — у снарядах, ракетах і безпілотниках, у різних формах: найчастіше — у вигляді куль, іноді — циліндрів.

Касетні елементи можуть розлетітись на різну відстань — від сотень метрів до кількох кілометрів — залежно від типу підриву (у повітрі чи після падіння) та щільності забудови.

Тимочко навів приклад цинічної тактики Росії, яку вона застосувала днями на Полтавщині: спочатку удар був спрямований по житлових будинках, а потім — по території, куди могли вийти люди, медики й рятувальники.

— Це геноцидна стратегія, — наголосив військовий.

Також він попередив: касетні елементи можуть опинитися за сотні кілометрів від місця вибуху, наприклад, потрапивши на тент фури.

Нагадаємо, що після атаки на Полтавщину в ніч на 19 серпня в Кременчуці знайшли нерозірвані касетні елементи від російських ракет. Мер Віталій Малецький опублікував фото й закликав містян у жодному разі не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про них відповідні служби.