Тимочко розповів, наскільки небезпечними є касетні боєприпаси, які після останнього обстрілу знаходили у Кременчуці

Голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко пояснив, як Росія застосовує касетні боєприпаси. Частина з них не вибухає одразу і загрожує цивільним, особливо дітям
Росія використовує проти України касетні боєприпаси, які несуть загрозу не лише під час удару, а й задовго після нього. Про це в етері «Київ24» розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
За його словами, одна ракета може містити десятки або сотні суббоєприпасів, які зазвичай підриваються в повітрі, аби вразити якомога більшу площу. Проте іноді частина касет не вибухає одразу й залишається небезпечною тривалий час.
Він зазначив, що Росія використовує касетні боєприпаси з 2023 року — у снарядах, ракетах і безпілотниках, у різних формах: найчастіше — у вигляді куль, іноді — циліндрів.
Касетні елементи можуть розлетітись на різну відстань — від сотень метрів до кількох кілометрів — залежно від типу підриву (у повітрі чи після падіння) та щільності забудови.
Тимочко навів приклад цинічної тактики Росії, яку вона застосувала днями на Полтавщині: спочатку удар був спрямований по житлових будинках, а потім — по території, куди могли вийти люди, медики й рятувальники.
Також він попередив: касетні елементи можуть опинитися за сотні кілометрів від місця вибуху, наприклад, потрапивши на тент фури.
Нагадаємо, що після атаки на Полтавщину в ніч на 19 серпня в Кременчуці знайшли нерозірвані касетні елементи від російських ракет. Мер Віталій Малецький опублікував фото й закликав містян у жодному разі не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про них відповідні служби.
