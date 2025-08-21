Тимочко розповів, наскільки небезпечними є касетні боєприпаси, які після останнього обстрілу знаходили у Кременчуці

ГО "Захист держави"
Наша позиція – безкомпромісна підтримка заяви Спілки офіцерів України!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Тимочко розповів, наскільки небезпечними є касетні боєприпаси, які після останнього обстрілу знаходили у Кременчуці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 545 Коментарів: 1

 Голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко пояснив, як Росія застосовує касетні боєприпаси. Частина з них не вибухає одразу і загрожує цивільним, особливо дітям

Росія використовує проти України касетні боєприпаси, які несуть загрозу не лише під час удару, а й задовго після нього. Про це в етері «Київ24» розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, одна ракета може містити десятки або сотні суббоєприпасів, які зазвичай підриваються в повітрі, аби вразити якомога більшу площу. Проте іноді частина касет не вибухає одразу й залишається небезпечною тривалий час.

— Такі «кульки» приваблюють не лише дітей, а й дорослих. І якщо в епіцентрі обстрілу люди зазвичай обережні, то на околицях — менш пильні. Достатньо випадково наступити чи штовхнути такий боєприпас — і він може здетонувати, — пояснив Тимочко.

Він зазначив, що Росія використовує касетні боєприпаси з 2023 року — у снарядах, ракетах і безпілотниках, у різних формах: найчастіше — у вигляді куль, іноді — циліндрів.

Касетні елементи можуть розлетітись на різну відстань — від сотень метрів до кількох кілометрів — залежно від типу підриву (у повітрі чи після падіння) та щільності забудови.

Тимочко навів приклад цинічної тактики Росії, яку вона застосувала днями на Полтавщині: спочатку удар був спрямований по житлових будинках, а потім — по території, куди могли вийти люди, медики й рятувальники.

— Це геноцидна стратегія, — наголосив військовий.

Також він попередив: касетні елементи можуть опинитися за сотні кілометрів від місця вибуху, наприклад, потрапивши на тент фури.

Нагадаємо, що після атаки на Полтавщину в ніч на 19 серпня в Кременчуці знайшли нерозірвані касетні елементи від російських ракет. Мер Віталій Малецький опублікував фото й закликав містян у жодному разі не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про них відповідні служби.

 

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: колаж УНІАН
Теги: наслідки атаки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 294
zzzzzz:
Сьогодні, 11:02

К@цапи п@дораси незалежно від статі.


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх