У ніч на 19 серпня у Кременчуці лунали вибухи. Про це передають кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Нині офіційної інформації від влади міста та області щодо вибухів немає, проте моніторингові телеграм-канали попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.
Ймовірно, у місті працює протиповітряна оборона.
Доповнено:
За даними моніторингових телеграм-каналів близько 03.29 на Кременчук армія РФ випустила балістичні ракети.
За попередніми даними, по місту було запущено дві балістичні ракети Іскандер-М із Воронежа, РФ.
