У Кременчуці лунають вибухи: що відомо (доповнюється)

Сьогодні, 02:23 Переглядів: 4 630 Коментарів: 1

У ніч на 19 серпня у Кременчуці лунали вибухи. Про це передають кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Нині офіційної інформації від влади міста та області щодо вибухів немає, проте моніторингові телеграм-канали попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.

Ймовірно, у місті працює протиповітряна оборона.

Доповнено:

За даними моніторингових телеграм-каналів близько 03.29 на Кременчук армія РФ випустила балістичні ракети.

За попередніми даними, по місту було запущено дві балістичні ракети Іскандер-М із Воронежа, РФ.