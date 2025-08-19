«Так страшно ще не було»: кременчуківці про наслідки ракетно-дронової атаки на місто

Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Кременчук у багатьох багатоповерхівках на Молодіжному вибуховою хвилею повибивало вікна. Містяни прибирають вибите скло, закривають вікна плівкою та оцінюють завдані збитки.

— У всьому під'їзді вікна повилітали, на сходових майданчиках. Дівчата казали, що подадуть заявку в ЖЕК про вибиті вікна, а там будемо дивитися, із чим допоможуть, — розповідає місцева мешканка.

— В укриття не спускалися, на вулицю повиходили з сусідами. Так страшно ще ніколи не було. Думаю: вже четвертий час, уже потроху розвидняється — більше не буде. А воно як гахнуло раз, потім ще дужче — дуже страшно було.

Наслідки від вибухової хвилі у всіх різні — у когось пішли тріщини по склу, хтось лишився без одного вікна, а в когось вибиті вікна ледь не в усій квартирі.

— У нас одного вікна немає, і в матері у сусідньому будинку теж. То якось своїми силами будемо справлятися. А он у людей на четвертому поверсі трьох вікон немає — то їм фінансова допомога потрібніша. А ми можемо й самі вікно вставити, — ділиться місцевий мешканець.

Нагадаємо, внаслідок атаки на місто значних пошкоджень зазнало і приміщення Кременчуцької гімназії № 8: у закладі освіти вибиті понад 50 вікон, серед них і великі 6-метрові вікна в актовій залі. Вибиті вікна також і в приміщеннях дитячої лікарні та інфекційного відділення.

Уночі Кременчук вкотре потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Також після атаки у місті погіршилась якість повітря.