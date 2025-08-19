«Так страшно ще не було»: кременчуківці про наслідки ракетно-дронової атаки на місто

Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
ГО "Захист держави"
Автомобіль для оборонців Куп’янського напрямку — історія однієї допомоги
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Війна, Відео, Сюжети

«Так страшно ще не було»: кременчуківці про наслідки ракетно-дронової атаки на місто

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 1 062

 

Містяни прибирають вибите скло, закривають вікна плівкою та чекають на обстеження від міста

Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Кременчук у багатьох багатоповерхівках на Молодіжному вибуховою хвилею повибивало вікна. Містяни прибирають вибите скло, закривають вікна плівкою та оцінюють завдані збитки.

 

— У всьому під'їзді вікна повилітали, на сходових майданчиках. Дівчата казали, що подадуть заявку в ЖЕК про вибиті вікна, а там будемо дивитися, із чим допоможуть, — розповідає місцева мешканка.

— В укриття не спускалися, на вулицю повиходили з сусідами. Так страшно ще ніколи не було. Думаю: вже четвертий час, уже потроху розвидняється — більше не буде. А воно як гахнуло раз, потім ще дужче — дуже страшно було.

 

Наслідки від вибухової хвилі у всіх різні — у когось пішли тріщини по склу, хтось лишився без одного вікна, а в когось вибиті вікна ледь не в усій квартирі.

— У нас одного вікна немає, і в матері у сусідньому будинку теж. То якось своїми силами будемо справлятися. А он у людей на четвертому поверсі трьох вікон немає — то їм фінансова допомога потрібніша. А ми можемо й самі вікно вставити, — ділиться місцевий мешканець.

 

Нагадаємо, внаслідок атаки на місто значних пошкоджень зазнало і приміщення Кременчуцької гімназії № 8: у закладі освіти вибиті понад 50 вікон, серед них і великі 6-метрові вікна в актовій залі. Вибиті вікна також і в приміщеннях дитячої лікарні та інфекційного відділення. 

Уночі Кременчук вкотре потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Також після атаки у місті погіршилась якість повітря.

 

0
Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: ракетна атака дронова атака наслідки обстріл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх