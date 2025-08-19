Внаслідок ракетно-дронової атаки на Кременчук постраждали і медзаклади міста

Нині є інформація про вибиті вікна у дитячій лікарні та інфекційному відділенні

Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Кременчук пошкоджень зазнали і кілька медказладів міста. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла очільниця лікарні інтенствного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова.

За її словами, мова йде про дитячу лікарню та інфекційне відділення, що знаходиться ближче до Молодіжного.

— У приміщеннях вибиті вікна, їх достатня кількість. Ми вже оцінили збитки, склали акти та передали усю інформацію міському голові. Як тільки комісія ще раз огляне заклади, переходитимемо до відновлювальних робіт, — зазначає Корлякова.

Нагадаємо, внаслідок атаки на місто значних пошкоджень зазнало і приміщення Кременчуцької гімназії № 8: у закладі освіти вибиті понад 50 вікон, серед них і великі 6-метрові вікна в актовій залі.

Нагадаємо, уночі Кременчук вкотре потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Також після атаки у місті погіршилась якість повітря.