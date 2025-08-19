Десятки вибухів та знеструмлення: наслідки нічної масованої атаки на Полтавщину

У ніч на 18 серпня російські війська здійснили масовану атаку по Полтавській області. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Влучання та падіння уламків зафіксували в Кременчуцькому та Лубенському районах. Пошкоджені адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі без електропостачання залишилися 1471 побутовий та 119 юридичних абонентів. Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики.
Як зазначив мер Кременчука Віталій Малецький, у місті лунали десятки вибухів. Під ударом була енергетична та транспортна інфраструктура.
Внаслідок обстрілу ніхто не загинув.
Нагадаємо, що вночі кременчужани чули вибухи.
