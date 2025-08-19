Десятки вибухів та знеструмлення: наслідки нічної масованої атаки на Полтавщину

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 1 483

У Кременчуці та Лубенському районі зафіксоване влучання й падіння уламків

У ніч на 18 серпня російські війська здійснили масовану атаку по Полтавській області. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Влучання та падіння уламків зафіксували в Кременчуцькому та Лубенському районах. Пошкоджені адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі без електропостачання залишилися 1471 побутовий та 119 юридичних абонентів. Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики.

Як зазначив мер Кременчука Віталій Малецький, у місті лунали десятки вибухів. Під ударом була енергетична та транспортна інфраструктура.

— Щодо пошкоджених будинків — спеціальна комісія визначить ступінь збитків для кожної квартири і будинку, ніхто не залишиться без допомоги і підтримки.

Внаслідок обстрілу ніхто не загинув.

Нагадаємо, що вночі кременчужани чули вибухи.