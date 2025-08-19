Після нічної атаки у Кременчуці фіксують несприятливу якість повітря

Уранці після нічної атаки в місті зафіксували несприятливу якість повітря — III рівень за шкалою UAQI, згідно з даними станції моніторингу якості повітря на вул. Богаєвського на сайті eco-city.org.ua.
Хоча вміст забруднюючих речовин залишається в межах норм, експерти попереджають: чутливі та уразливі групи населення (люди з хронічними респіраторними чи серцево-судинними захворюваннями) можуть відчути негативний вплив за умов тривалого перебування на відкритому повітрі.
Чутливим людям варто:
Такий же рівень якості повітря і у Кам'яних Потоках.
А ось у центрі Кременчука, на вул. Театральній, погіршення якості повітря не фіксують.
Нагадаємо, що вночі кременчужани чули вибухи. У Кременчуці та Лубенському районі зафіксовані влучання й падіння уламків. Уражена енергетична інфраструктура. Ніхто не постраждав.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.