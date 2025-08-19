ГО "Захист держави"
Кременчук, Здоров'я

Після нічної атаки у Кременчуці фіксують несприятливу якість повітря

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 494

 Стан повітря погіршився до III рівня — уразливим групам варто уникати активностей на вулиці

Уранці після нічної атаки в місті зафіксували несприятливу якість повітряIII рівень за шкалою UAQI, згідно з даними станції моніторингу якості повітря на вул. Богаєвського на сайті eco-city.org.ua.

 

Хоча вміст забруднюючих речовин залишається в межах норм, експерти попереджають: чутливі та уразливі групи населення (люди з хронічними респіраторними чи серцево-судинними захворюваннями) можуть відчути негативний вплив за умов тривалого перебування на відкритому повітрі.

Найвищі показники забруднення зафіксовано по:

  • Чадному газу (CO): 1834.00 мкг/м³
  • Діоксиду азоту (NO₂): 45.96 мкг/м³
  • PM10: 11.80 мкг/м³
  • PM2.5: 5.20 мкг/м³

Чутливим людям варто:

  • Уникати активних фізичних навантажень на відкритому повітрі.
  • Без потреби не провітрювати приміщення.
  • Слідкувати за самопочуттям і дотримуватися порад сімейного лікаря.
  • У разі погіршення стану — звертатися по консультацію.

Такий же рівень якості повітря і у Кам'яних Потоках.

 

А ось у центрі Кременчука, на вул. Театральній, погіршення якості повітря не фіксують.

 

Нагадаємо, що вночі кременчужани чули вибухи. У Кременчуці та Лубенському районі зафіксовані влучання й падіння уламків. Уражена енергетична інфраструктура. Ніхто не постраждав.

Автор: Руслана Горгола Фото: Денис Фролов
Теги: наслідки атаки якість повітря
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

