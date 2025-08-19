«Зазнали великих руйнувань»: які наслідки нічого обстрілу у Кременчуцькій гімназії № 8

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 811

Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Кременчук значних пошкоджень зазнала гімназія № 8. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла директорка закладу освіти Валентина Шаргородська.

— О 6.30 я вже була на місці й оцінювала наслідки. Наша гімназія постраждала вже вдруге — перший раз був у 2023 році. Сьогодні ж ми зазнали дуже великих руйнувань, — розповідає директорка.

За її словами, оглянули поки половину території гімназії. У цій частині нарахували близько 50 вибитих вікон розмірами 2×2 метри. Проте найбільших ушкоджень зазнала актова зала.

— В актовій залі вікна висотою 6 метрів — вони повністю вибиті, їх немає. Також по багатьох вікнах пішли тріщини, верхні частини металопластикових вікон пошкоджені. Ми вже викликали поліцію, як тільки вони приїдуть і зроблять огляд — ми зразу почнемо ліквідовувати наслідки.

Валентина Миколаївна додає: першочергове їхнє завдання — скласти акти про пошкоджене майно. Далі вони передадуть цю інформацію на департамент освіти, а звідти — на міську раду. Директорка сподівається, що найближчими днями вдасться усе відновити, адже скоро початок навчального року.

— Сподіваємося, що ми досить швидко все це зробимо, що можемо, власними силами. Що не можемо — нам допоможе департамент освіти і міська влада. Ми будемо своїми силами заскляти старі вікна у дерев’яних рамах, а ті, що металопластикові, будемо, мабуть, забивати OSB-плитами.

Директорка запевняє: до початку навчального року робитимуть усе можливе, аби діти змогли вийти на очне навчання. Корпус, у якому навчається початкова школа, постраждав найменше. Так само практично не зазнав пошкоджень і харчоблок — тож із харчуванням учнів проблем не має бути.